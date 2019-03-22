Пт, 22.03.2019
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  • Кивиряхк: EKRE, войдя в правительство, не угомонится

Кивиряхк: EKRE, войдя в правительство, не угомонится

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Юхан Кивиряхк.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES /

Попадание Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в правительство не сможет успокоить эту партию так, как это произошло с партией «Истинных финнов» в Финляндии, считает руководителей исследований фирмы Turu-uuringute AS Юхан Кивиряхк, которого цитирует Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

«Я не очень в это верю, потому что время прихода „Истинных финнов“ было немного другим. Если посмотреть на то, что происходит сегодня в Европе, что Дональд Трамп принес в политическую культуру Америки – какие слова и стиль, – то сейчас привести к цивилизованному поведению и сдерживать будет намного сложнее, чем тогда, когда на арену вышли „Истинные финны“», - сказал Кивиряк, комментируя последние рейтинги политических партий.

«Предупреждающие примеры - это то, как развивались события в Венгрии или Польше», - добавил он.

Кивиряк признал, что для него коалиционные переговоры между Центристской партией, «Отечеством» и EKRE стали неожиданными, поскольку избиратели на выборах в Рийгикогу предпочли либеральные силы – реформистов, центристов и социал-демократов, которые получили в общей сложности 70 мест в парламенте.

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