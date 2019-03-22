Кивиряхк: EKRE, войдя в правительство, не угомонится

«Я не очень в это верю, потому что время прихода „Истинных финнов“ было немного другим. Если посмотреть на то, что происходит сегодня в Европе, что Дональд Трамп принес в политическую культуру Америки – какие слова и стиль, – то сейчас привести к цивилизованному поведению и сдерживать будет намного сложнее, чем тогда, когда на арену вышли „Истинные финны“», - сказал Кивиряк, комментируя последние рейтинги политических партий.