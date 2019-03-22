Угрожавший взорвать торговый центр Solaris арестован

В прошлую пятницу около 22 часов 32-летний мужчина позвонил в Центр тревоги и сообщил о бомбе в торговом центре Solaris. Из ТЦ эвакуировали людей и через полтора часа, когда саперы ничего опасного не нашли, людям опять разрешили зайти в здание.

В связи с этим было начато уголовное производство по статье о тяжком нарушении общественного порядка. Ведущий следователь отделения полиции Кесклинн Пыхьяской префектуры Мерле Рандла сказала, что в отношении 32-летнего подозреваемого уже начато уголовное производство за совершение насилия в близких отношениях.

Прокурор ходатайствовал об аресте подозреваемого. Суд удовлетворил ходатайство. Уголовные дела соединят и полиция в ближайшее время отправит материалы в прокуратуру.