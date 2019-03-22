Кремль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vladimir Vjatkin/Sputnik/Scanpix

На фоне падающих рейтингов власти Кремль отправит на выборы глав регионов в сентябре 2019 года как минимум 14 новых руководителей. Поможет ли это избежать провала назначенцев Владимира Путина, как это случилось с четырьмя губернаторами в сентябре 2018 года?

В преддверии осенней избирательной кампании Кремль сменил уже 14 губернаторов. Пять из них - на этой неделе: должности лишились главы Челябинской, Мурманской и Оренбургской областей, а также республики Алтай и Калмыкия. На их место Путин назначил временно исполняющих обязанности, которые будут участвовать в сентябрьских выборах.

Также за последние полгода поменялись главы Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой и Курской областей, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Забайкальского края и Петербурга.

Выборы руководителей регионов пройдут 8 сентября в 18 регионах, из них 16 избираются прямым голосованием, а еще в двух - голосованием в парламенте.

Прошлые региональные выборы, состоявшиеся осенью 2018 года, оказались самыми скандальными за последние десятилетие: сразу в четырех регионах врио губернаторов, назначенные Путиным, не смогли победить в первом туре. В итоге в трех регионах - Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае - победили кандидаты от оппозиционных партий.