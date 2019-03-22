Фото: автобус с 30 пассажирами протаранил легковой автомобиль

«Сегодня в 15.15 получили сообщение о ДТП в Пярну на Таллиннском шоссе. По предварительным данным, ДТП произошло, когда ехавший со стороны центра города автобус врезался в бок поворачивающего с улицы Лилле автомобиля Toyota», - сказал полицейский Эркки Вайнульт.

Согласно собранной на данный момент информации и показаниям свидетелей, автобус ехал на красный сигнал светофора. Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе производства.

Сидевшая за рулем Toyota 47-летняя женщина пострадала, ее пришлось вырезать из автомобиля и на скорой помощи ее увезли в больницу. 63-летний водитель автобуса не пострадал. Оба водителя были трезвы и владеют водительскими правами соответствующей категории.

«В момент ДТП в автобусе было 30-35 пассажиров, на месте никому из них помощь медиков не понадобилась», - сказал Вайнульт.

Движение на месте аварии было нарушено.