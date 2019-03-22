Пт, 22.03.2019
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Фото: в Таллинне появилась необычная камера измерения скорости

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ФОТО: PPA

Сегодня в 11 часов полицейские в целях протестировать установили на Фильтри-теэ в Таллинне одну из восьми мобильных камер измерения скорости.

Камеры будут использовать во всех четырех префектурах, когда завершится их тестирование и будут обучены полицейские. Скорее всего это произойдет в конце весны или в начале лета, сообщает на своей странице в Facebook Департамент полиции и погранохраны.

Местонахождение мобильных камер измерения скорости отмечается аналогично стационарным камерам измерения скорости.

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