Почти как билет в другую страну: ВИП-поездка на колесе обозрения в Таллинне обойдется в круглую сумму

Поездка на колесе обозрения в Таллинне обойдется в 10 евро на человека. Одна поездка будет длиться около 12 минут, за которые колесо совершит три круга, пишет rus.err.ee .

В обычной гондоле шесть мест, но есть и такая, в которой четыре кресла, обтянутых красной кожей. Ее арендуют полностью и стоимость поездки в такой ВИП-гондоле будет около 100 евро.