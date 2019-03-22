Пт, 22.03.2019
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  • Почти как билет в другую страну: ВИП-поездка на колесе обозрения в Таллинне обойдется в круглую сумму

Почти как билет в другую страну: ВИП-поездка на колесе обозрения в Таллинне обойдется в круглую сумму

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Колесо T1.

ФОТО: Super Skypark

Билет на колесо обозрения Super Skypark, установленного на крыше торгового центра T1, будет стоить на два евро дешевле, чем на колесо обозрения SkyWheel в Хельсинки.

Поездка на колесе обозрения в Таллинне обойдется в 10 евро на человека. Одна поездка будет длиться около 12 минут, за которые колесо совершит три круга, пишет rus.err.ee.

В обычной гондоле шесть мест, но есть и такая, в которой четыре кресла, обтянутых красной кожей. Ее арендуют полностью и стоимость поездки в такой ВИП-гондоле будет около 100 евро.

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