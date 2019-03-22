Запасайтесь едой и спичками: МВД отправит письмо почти миллиону жителей Эстонии

«Думали ли вы, как будете справляться, если в Эстонии произойдет неожиданное бедствие или природная катастрофа? Есть ли у вас дома достаточно еды, спичек, батареек, лекарств и других вещей первой необходимости, чтобы пережить недельный кризис?» - спрашивают сотрудники министерства в письме, разосланном жителям Эстонии.

Пресс-секретарь МВД Юрген Клемм пояснил, что электронные письма отправляют адресатам, данные которых взяли из базы данных в регистре народонаселения. У каждого человека берут тот адрес электронной почты, который добавлен в базу данных последним. В большинстве случаев люди использовали эти адреса при общении с Департаментом полиции и погранохраны, с Департаментом шоссейных дорог или с Налогово-таможенным департаментом.

Всего МВД разошлет электронные письма 909 270 жителям страны. Рассылка происходит партиями по 100 000 адресатов. Письма начали рассылать в четверг, 21 марта.

«По состоянию на пятницу отправлено около 450 000 электронных писем. Если все пойдет по плану, то все письма дойдут до адресатов в течение этой недели», - сказал Клемм.