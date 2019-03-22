Белый дом объявил об окончательной победе над ИГ в Сирии

"Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен", - цитирует портал слова Сандерс.

Она уточнила, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан проинформировал о последних изменениях в ситуации в Сирии президента США Дональда Трампа.

В свою очередь агентство Associated Press сообщает, что Сандерс продемонстрировала журналистам карту Сирии и Ирака, на которой видно, что террористы ИГ более не контролируют какие-либо из территорий этих двух стран.