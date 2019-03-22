Пт, 22.03.2019
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Белый дом объявил об окончательной победе над ИГ в Сирии

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Боевик "Исламского государства" в Мосуле.

ФОТО: Stringer/Reuters/Scanpix

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам на "Борту номер один", что террористическая группировка ИГ полностью разгромлена в Сирии, передает портал Buzzfeed.

"Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен", - цитирует портал слова Сандерс.

Она уточнила, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан проинформировал о последних изменениях в ситуации в Сирии президента США Дональда Трампа.

В свою очередь агентство Associated Press сообщает, что Сандерс продемонстрировала журналистам карту Сирии и Ирака, на которой видно, что террористы ИГ более не контролируют какие-либо из территорий этих двух стран.

В декабре 2018 года Трамп заявлял, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Трамп отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии.

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