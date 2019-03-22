Жителей Кохтла-Ярве беспокоят факелы пламени из труб VKG

Особенно в ночное время факел пламени из трубы завода VKG выглядит впечатляющим, с учетом того, что его отлично видно как с шоссе Таллинн-Нарва, так и с городских улиц, у многих жителей возникает вопрос, что случилось на заводе, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Это абсолютно контролируемый эффект и ничего не горит без контроля: это обычные свечи, которые зажигают газ, остающийся от процесса при остановке или запуске заводов", - пояснил член правления VKG Меэлис Эльдерман.

Во время работы завода, в период запуска и остановки, давление в технологической системе не достигает нужных показателей, и газ сжигается в технологической факельной системе завода. Подобным факелом могут "похвастаться" и заводы Eesti Energia, что под Нарвой, и другие предприятия.