Видео: домовладелец своеобразно протестует против городской управы

Житель города Санта Роза в Калифорнии Джейсон Уиндус огородил свой участок забором почти двухметровой высоты, так как хотел, чтобы его собаки свободно бегали по саду и не помышляли о побеге, пишет Huffington Post.

Но сосед подал на Джейсона жалобу: забор, по его мнению, ограничивает видимость и затрудняет движение транспорта. Горуправа отнеслась к этому вопросу серьезно и приказала Уиндусу уменьшить высоту забора стоимостью 9000 долларов. А если этого не произойдет, ему придется заплатить 500 долларов за каждый день задержки выполнения распоряжения.

«Они довели меня до паники. Конечно, я сделал забор ниже», - сказал Джейсон. Но дело этим не ограничилось: в знак молчаливого протеста он разместил во дворе группу голых манекенов и табличку, на которой сообщалось, что место за столом зарезервировано для соседа, который настрочил на него жалобу.

Уиндус говорит, что манекены уже имелись в наличии, и он только ждал подходящего случая для их демонстрации. По словам мужчины, местные жители в восторге от показа. «Я не мог дождаться этого волнующего момента, но по крайней мере 50 человек стояли около дома, фотографировали и нахваливали мое шоу», - говорит он.