Самая важная работа в саду должна быть сделана еще до начала сезона

Многие садоводы жалуются на садоводческих форумах, что они не могут сделать свой сад идеальным, потому что вечно чего-то не хватает. Они принимаются то за одно, то за другое, но дело не двигается с места.

Чтобы избежать подобных неприятностей, портал Real Simple рекомендует начать с самой важной работы садовода - с планирования. Правильный план должен быть составлен и приведен в действие прежде, чем земля будет достаточно готова, чтобы начать весенние работы.

План должен включать в себя реальные цели, которые можно осуществить за сезон, и следует их тщательно продумать, чтобы не ставить перед собой больше задач, чем вы можете выполнить, ведь именно невыполненные дела создают чувство разочарования. Вместо этого, сделайте ваш план более лаконичным. Если выяснится, что все уже сделано, а лето продолжается, вы всегда можете расширить свой план, добавив новые цели и задачи.

Что следует учесть при составлении плана