Видео: квартира-образец таит в себе неприятные неожиданности

Это случилось в Китае. Купившие роскошную, по местным стандартам, квартиру в новостройке, в день переезда обнаружили, что в крошечной раковине, имеющей размеры мобильного телефона, мыть руки совершенно невозможно, пишет Daily Mail.

Представитель девелопера, однако, ничего особенного в этом не видит: по его словам, они никогда не сообщают покупателям о размерах раковин.

Злополучная квартира находится в новом жилом комплексе, квартиры в котором продавали еще до готовности дома, и покупатели могли ознакомиться только с квартирой-образцом.

Слева - квартира-образец, справа - купленная квартира. ФОТО: Kuvatõmmis videost

Квартиры в Китае дороги. В переводе на наши деньги квадратный метр в данной новостройке стоит 4580 евро. Общая стоимость квартиры с тремя спальнями - 400 000 евро.

В снятом в квартире видео видно, что такая раковина в дорогой квартире вызывает заслуженный протест у покупателей.

«Я ни разу в жизни не видела подобного! Мы сделали покупку, осмотрев квартиру-образец, в которой раковина была нормальных размеров. Как я могу вымыть тут руки, если раковина меньше моей ладони?!» - восклицает новоиспеченный собственник.

Так как девелопер категорически отверг претензии, собственники были вынуждены поменять раковину за свой счет. Представитель фирмы-разработчика проекта Poly Group отметил, что квартира-образец, которую демонстрировали покупателям, к их проекту не относится, поэтому вполне естественно, что некоторые детали не совпадают.