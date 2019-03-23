Конкурентов Пападакис и Сизерону не нашлось

На счету победителей два рекорда - за произвольный танец и по общей сумме баллов. Раннее пара установила мировой рекорд и в сумме ритм-танца. Российская пара Виктория Синицина – Никита Кацалапов заняла второе место, а еще одной паре из России, Александра Степанова – Иван Букин , не хватило чуть менее двух баллов для бронзовой медали.