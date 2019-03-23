Сб, 23.03.2019
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Конкурентов Пападакис и Сизерону не нашлось

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ISU World Figure Skating Championships - Saitama Super Arena, Saitama, Japan - March 22, 2019. France's Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron in action during the Ice Dance â Rhythm Dance. REUTERS/Issei Kato

ФОТО: ISSEI KATO / REUTERS

Предпоследний вид соревновательной программы чемпионата мира по фигурному катанию сюрпризов не принес - уверенную победу одержали представители Франции Гийом Сизерон - Габриэла Пападакис.

На счету победителей два рекорда - за произвольный танец и по общей сумме баллов. Раннее пара установила мировой рекорд и в сумме ритм-танца. Российская пара Виктория Синицина – Никита Кацалапов заняла второе место, а еще одной паре из России, Александра Степанова – Иван Букин , не хватило чуть менее двух баллов для бронзовой медали.

Чемпионат мира. Танцы на льду.

Итоговый результат

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) — 222,65

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 211,76

3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) — 210,40

4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) — 208,52

5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) — 205,62

6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 204,92

7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) — 200,92

8. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) — 199,18

9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 189,06

10. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) — 188,10

11. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) — 183,30

12. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) — 180,93

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) — 134,23

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 127,82

3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) — 127,31

4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) — 125,42

5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 122,78

6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 122,60

7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 120,48

8. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 117,52

9. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 113,34

10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 113,16...

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