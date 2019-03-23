Конкурентов Пападакис и Сизерону не нашлось

Предпоследний вид соревновательной программы чемпионата мира по фигурному катанию сюрпризов не принес - уверенную победу одержали представители Франции Гийом Сизерон - Габриэла Пападакис.
На счету победителей два рекорда - за произвольный танец и по общей сумме баллов. Раннее пара установила мировой рекорд и в сумме ритм-танца. Российская пара Виктория Синицина – Никита Кацалапов заняла второе место, а еще одной паре из России, Александра Степанова – Иван Букин , не хватило чуть менее двух баллов для бронзовой медали.
Чемпионат мира. Танцы на льду.
Итоговый результат
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) — 222,65
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 211,76
3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) — 210,40
4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) — 208,52
5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) — 205,62
6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 204,92
7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) — 200,92
8. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) — 199,18
9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 189,06
10. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) — 188,10
11. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) — 183,30
12. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) — 180,93
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) — 134,23
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 127,82
3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) — 127,31
4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) — 125,42
5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 122,78
6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 122,60
7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 120,48
8. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 117,52
9. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 113,34
10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 113,16...