Фото: хотели бы вы жить в таком доме?

Этот мини-дом от начала до конца решен в максималистском ключе, пишет TreeHugger. Когда в подобном стиле выдержаны просторные дома, это еще как-то смотрится, а в маленьком пространстве пестрота и избыточность не каждому придется по вкусу.

ФОТО: treehugger.com

Площадь этого домика чуть больше, чем 17 квадратных метров, однако в нем есть все необходимое.

ФОТО: treehugger.com

Сейчас дом используется для сдачи внаем, поэтому квартиранты-постояльцы не обращают слишком большого внимания на издержки интерьера. Но любители эклектики вполне могут жить здесь и постоянно.

ФОТО: treehugger.com

В одном конце дома стоит двуспальная кровать, в центре - кухонный уголок и система полок для хранения, с другой стороны - душевая и туалет, а также еще одно спальное место - под потолком. Как вы уже успели убедиться, цвета и узоры использованы в декоре домика очень смело.

ФОТО: treehugger.com