Что нам даст один дополнительный час сна

"Когда все эти цифры установлены, старайтесь их придерживаться во что бы то ни стало, - говорит Грубер. - Планируйте все остальное, исходя из того, что вам надо вовремя лечь в постель и проснуться только тогда, когда ваш организм к этому готов, этого хочет".

Да, возможно, у вас как раз и получится тот самый дополнительный час сна, но у многих из нас выйдет даже больше.

По словам экспертов, многие люди недосыпают и даже не подозревают об этом. И если вы спите по четыре часа, то вам требуется гораздо больше сил и энергии на выполнение обычных дневных дел.

Имейте в виду и вот что: тот или иной выбор, который вы делаете в течение дня, влияет на то, как вы будете спать.

Это означает, что лучше избегать чрезмерного потребления кофе или алкоголя, влияющих на суточные ритмы вашего организма, то есть на способность ваших внутренних часов определять, когда вам надо ложиться спать, а когда просыпаться.

Как говорит Грубер, взрослым надо стремиться отводить 150 минут в неделю на старую добрую физкультуру, на физические упражнения. Это полезно для здорового сна.

"Это поддержание равновесия, - говорит Грубер. - Чтобы быть здоровым, вы должны быть физически активны".

Вас может даже в итоге удивить, как долго вы начнете спать, подчеркивает Сигрид Визи, профессор медицины Пенсильванского университета (США), но "если вам спится, значит, вам нужен этот сон".

Людям надо гнать от себя "Инстаграм" и придерживаться своего расписания сна, говорит она.

Салас попробовала все это на себе. "Я ложилась спать в 11 вечера и просыпалась в семь утра, - рассказывает она. - Никаких "подремать днем".

"Я собиралась это делать в течение двух недель, но, я помню, уже после пяти дней я почувствовала, как мне не хватало сна. И я подумала: ого, так хорошо мне не спалось, наверное, аж со средней школы".

Уважайте свой организм и его ритмы

Когда вы поймете, как и сколько вам надо спать, важно не забывать и о том, что не менее важно координировать часы отдыха с суточными ритмами вашего организма.

"Даже если вы будете спать по 10 часов в день, вы все равно будете чувствовать себя так, как будто недосыпаете, если ваш сон будет идти вразрез с вашими ритмами", - подчеркивает Салас.

Вы можете добавлять на сон час, а то и больше, но если это время не будет синхронизировано с естественным для вашего организма временем засыпания и пробуждения, хорошо выспаться и отдохнуть у вас не получится.

"Люди очень неточно оценивают, сколько им реально нужно сна для того, чтобы по-настоящему выспаться, - отмечает Визи. - И только когда вы позволите себе поспать подольше, вы вдруг замечаете: все дела в течение дня складываются как нельзя лучше, вы успеваете гораздо больше, вам интереснее с людьми, ваше настроение не так часто меняется, вам легче сосредоточиться".

Если же и после того, как вы начали спать больше, вы все равно чувствуете себя вяло, это может быть признаком проблем со здоровьем, отмечают специалисты.

Но, по мнению Салас, улучшить свой сон - это одно из самых простых и в то же время эффективных решений в отношении своего здоровья, "лучшее за свои деньги".

"Это одна из тех вещей, которые касаются сразу всех аспектов здоровья", - говорит она.

Сделайте то, за что ваш организм скажет вам спасибо: определите, сколько часов ему необходимо для сна, и в дальнейшем всегда придерживайтесь этой цифры.

Вскоре вы убедитесь: быть эффективным в своей работе - хорошо само по себе, но ощущать себя полным жизненных сил - еще ценней.

"Люди, которые регулярно не высыпаются, попадают в автокатастрофы. А можете представить себе нейрохирурга, который недосыпает? - предлагает Салас. - Тут уже речь идет о жизни и смерти".