Недвижимость Петросяна и Степаненко отправили на экспертизу

Хамовнический суд Москвы назначил экспертизу по оценке имущества расторгнувших брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости и адвоката Степаненко Елену Забралову.
«Суд назначил экспертизу в госцентре при Минюсте и возложил расходы по ее оплате на заявившую сторону - Петросяна. Производство по делу приостановлено, будут оцениваться недвижимость, живопись, книги и фарфор», — рассказала Забралова.
До окончания экспертизы производство по делу о разделе имущества бывших супругов приостановят, подчеркнула юрист.
Защитник Евгения Петросяна Сергей Жорин, в свою очередь, отметил, что его клиент по-прежнему готов поделить имущество пополам.
Жорин добавил также, что Петросян надеется на погашение Еленой Степаненко многомиллионного долга за коммунальные услуги в одной из элитных квартир в центре Москвы, которую делят бывшие супруги.
«Мы надеемся, что она сама начнет платить за квартиру, где проживает», — сказал адвокат.
После одного из предыдущих заседаний суда о разделе имущества юмористов Сергей Жорин рассказал журналистам о планах своего подзащитного сдать в аренду квартиру, где проживает Степаненко.
«Мы в суде предложили представителю Степаненко платить самой за себя, однако получили отказ. После этого Евгений Ваганович принял решение сдать эту квартиру в аренду для того, чтобы жильцы смогли окупать не только те коммунальные расходы, которые там есть, но и чтобы хватало на жизнь самой Степаненко. И он готов в ближайшее время сдать эту квартиру вместе с живущей там народной артисткой», — сказал адвокат.