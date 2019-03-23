Недвижимость Петросяна и Степаненко отправили на экспертизу

«Суд назначил экспертизу в госцентре при Минюсте и возложил расходы по ее оплате на заявившую сторону - Петросяна. Производство по делу приостановлено, будут оцениваться недвижимость, живопись, книги и фарфор», — рассказала Забралова.

До окончания экспертизы производство по делу о разделе имущества бывших супругов приостановят, подчеркнула юрист.

Защитник Евгения Петросяна Сергей Жорин, в свою очередь, отметил, что его клиент по-прежнему готов поделить имущество пополам.

Жорин добавил также, что Петросян надеется на погашение Еленой Степаненко многомиллионного долга за коммунальные услуги в одной из элитных квартир в центре Москвы, которую делят бывшие супруги.

«Мы надеемся, что она сама начнет платить за квартиру, где проживает», — сказал адвокат.

После одного из предыдущих заседаний суда о разделе имущества юмористов Сергей Жорин рассказал журналистам о планах своего подзащитного сдать в аренду квартиру, где проживает Степаненко.