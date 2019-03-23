Вне дома: юбилейный стол паромов Tallink украсят устрицы пашот и говяжьи щеки

Как рассказал Анти Лепик, который является не только шеф-поваром Tallink, но и многократным чемпионом мира и Европы по открыванию устриц, при составлении специального меню из пяти блюд он черпал вдохновение в Южной Эстонии, где он родился и вырос, в окружающей дом детства нетронутой природе и дарах эстонского леса.

«Составлять меню, которое отражало бы три десятилетия одной из самых выдающихся эстонских компаний, было очень интересно, но в то же время очень ответственно. Разрабатывая рецепты, я ставил целью объединить местные эстонские продукты с влиянием кулинарных традиций стран Балтийского моря, чтобы меню передавало глубинную суть Tallink, – прокомментировал Лепик. – В блюдах использованы рыба и мясо высочайшего качества, а интересные нюансы добавляют дары леса и сада: лисички, черника, ревень и многое другое».

ФОТО: Вера Копти.

Меню из пяти блюд носит название Tallink 30, и его, вне всякого сомнения, достойное вступление – устрицы пашот со свежемаринованным огурцом, пеной из цветной капусты с хреном и жюсом из зеленого лука. Не все любят сырые устрицы, некоторые просто боятся их пробовать. Чуть припущенные устрицы с тончайшим огуречным ароматом могут стать первым знакомством с этим многообразным миром морских деликатесов.

ФОТО: Вера Копти.

Уравновешивает вкус свежих морепродуктов вторая закуска – утка холодного копчения, которую подают с белой спаржей и копчеными яичными желтками конфи. Тончайшие полоски утиного мяса слегка присыпаны икрой форели, что создает необычное, но интересное сочетание вкусов.

Мы на море, и поэтому без рыбы не обойтись. Филе эстонского судака обжаривают на коричневом сливочном масле и подают с маринованным фенхелем.

ФОТО: Вера Копти.

Привычный картофель в блюде тоже присутствует, но не в виде пюре или надоевшей фри-картошки, не забывайте, что это ресторан высокой кухни! Легчайшая картофельная пена нейтрализует слегка аптечный вкус фенхеля.

ФОТО: Марек Метслайд

Рустикальный нюанс меню придает, навевая мысли о летнем лесе, буквально тающая во рту говяжья щека с перловой крупой, пряными травами, жареными лисичками и жюсом из лесной черники. Блюдо, как, впрочем, и остальные представленные в юбилейном меню, очень красиво.

ФОТО: Марек Метслайд

Десерт из карамелизированного ревеня с мороженым из вегетарианского овсяного сыра, фундуком и листиками кислицы ставит заслуженную точку под гастрономическим впечатлением.

Казалось бы, пять перемен блюд - это слишком много, но, по словам Анти Лепика, подача меню и неспешное наслаждение авторскими блюдами рассчитаны на два с половиной часа, да и порции, в сущности, не избыточно велики. К тому же понравившееся блюдо можно заказать и отдельно.