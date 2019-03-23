Фирма кредитов: шведские банки сдирают с жителей Эстонии семь шкур

«Интрессы потребительских кредитов в прошлом году, конечно, выросли, но в годовом сравнении средняя цена кредита осталась ниже той, что была в позапрошлом году, тогда как кредиты на жилье за год только подорожали. Это указывает на достаточно сильную конкуренцию в сегменте малых кредитов», - отметил Кокманн в пресс-релизе, который публикует Postimees.

Средняя ставка потребительских кредитов в январе составила 15,27 процента, превысив среднюю по Европе почти в три раза. «Эта разница ошеломляет, особенно с учетом того, что, по данным Банка Эстонии, в прошлом году нарастили рыночную долю банки, которые предлагают потребительские кредиты с более высокой ставкой интрессов. Из этого можно сделать вывод, что жители Эстонии не имеют ничего против щедрых выплат шведам».

«Пока есть клиенты, которые не могут или не хотят смотреть дальше своего банка, у крупного банка нет мотивации пересмотреть свою политику интрессов, и с людей сдирают семь шкур», - сказал Кокманн.

Он добавил, что в случае с кредитами гораздо более важный показатель - ставка затратности кредита, показывающая общую сумму расходов, связанных с кредитом. При расчете затратности кредита учитываются интресс, плата за договор, за администрирование кредита и счета, а также другие расходы, которые клиент обязан понести в связи с потребительским кредитом.

«Ставка затратности кредита важнее интресса, потому что интресс - только один из связанных с кредитом расходов и не характеризует всю сумму расходов. Чем меньше процент ставки затратности кредита, тем дешевле кредит», - отметил Кокманн.

Он добавил. Что на кредитных интрессах можно сэкономить, однако сравнение предложений кажется многим утомительным, поэтому из семейного бюджета утекают сотни евро.

«Нужно всегда сравнивать предложения в разных местах и выбирать наиболее для вас подходящее».