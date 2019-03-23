Первым номером EKRE на выборах в Европарламент, вероятно, станет Март Хельме

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) планирует выдвинуть кандидатами в депутаты Европарламента всех лидеров партии, первым номером, вероятно, станет председатель EKRE Март Хельме, передает Rus.ERR.
"Кто будет первым номером, мы пока не знаем. С большой долей вероятности, это будет председатель партии", – сказал член правления EKRE Яак Мадисон порталу ERR.
Также баллотироваться будут заместитель председателя партии Мартин Хельме, член правления Хенн Пыллуаас, Анти Пооламетс и Яак Мадисон. Мадисон объяснил выдвижение всех лидеров партии желанием составить сильный список кандидатов, который бы принес на выборах хорошие результаты.