Водителя нашли спящим: в Таллинне BMW разгромил игровую площадку детского сада

На фотографиях, опубликованных в группе EZ-дуны! в Facebook, видно, что машина пробила находящуюся на территории детской площадки стену и снесла ограждение.

Как сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, вызов на место происшествия поступил в 10.06. Прибывший за считаные минуты полицейский патруль обнаружил во дворе автомобиль BMW, который протаранил забор и разрушил игровую площадку детсада. За рулем автомобиля был спящий 20-летний мужчина, владелец BMW. К счастью, в это время вблизи места происшествия не было людей. Скорая помощь доставила водителя в больницу.

"Стало ли причиной случившегося опьянение или состояние здоровья водителя, выяснит экспертиза, - сказал комиссар патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Леннарт Камс. - Так как сегодня в детском саду выходной день, то детей или других людей во дворе не было, можно сказать, что это был счастливый несчастный случай".