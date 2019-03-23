Фото: выставлен на продажу самый старый дом Таллинна

Дом Маврикия построен в 1230 г. и является самым старым сохранившимся домом на всем побережье Финского залива, написано на странице Arco Vara.

Дом был возведен как жилище для приора таллиннского Доминиканского монастыря, средневекового философа Маврикия Ревельского и в его честь назывался Домом Маврикия. Маврикий Ревельский был учеником Альберта Великого (Альберта Магнуса) и соучеником Фомы Аквинского, по данным средневековых грамот, он как минимум дважды встречался с Данте Алигьери. Маврикий был выдающимся философом, один из его трактатов, посвященный игре в шахматы, был очень популярен до конца Средних веков. Он внес большой вклад в развитие образования, и ныне в Таллинне есть Институт Маврикия — Institutum Mauritianum.

ФОТО: Arco Vara

В Доме Маврикия писались первые слова на эстонском языке, от руки на полях страниц других книг. Здесь был составлен Таллиннский кодекс Любекского права, и в течение длительного времени эти источники эстонской истории хранились на полках в нишах Дома Маврикия. Полки из нетронутой временем древесины сохранились в доме по сей день.

ФОТО: Arco Vara

Здание полностью реновировано в 1990-х годах. На первом этаже находится главное помещение дома с архаическим камином, на втором - столовая с камином, кухня и ванная. Третий этаж занимает гостиная, а на четвертом находятся спальня и баня с душевой.

ФОТО: Arco Vara