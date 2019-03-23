Голый пассажир прорвался к трапу самолета в Домодедово

"Он прошел регистрацию, скинул все вещи, сумку, разделся догола и побежал. Его задержали при посадке, побегать успел. Прорвался на трап, дальше его задержали. Я думаю, что это весеннее обострение. Пьяным не был, - отметил свидетель. - Он кричал, что он голый, потому что одежда ухудшает аэродинамику тела. Ему без одежды будет лететь ловчее. Такие нестандартные ситуации происходят постоянно", - добавил он.