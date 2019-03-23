Фото, видео: первый номер партии Isamaa на выборах в Европарламент – Рихо Террас

"Во вторник правление партии начнет обсуждение и утверждение кандидатов, поскольку Рихо Террас в это время будет в зарубежной командировке, то мы решили представить его сегодня", – сказал председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер на пресс-конференции в субботу.

Террас сказал на пресс-конференции, что получил предложение от председателя партии неделю назад и серьезно его обдумал, так как ранее обещал, что не пойдет в политику. Принять решение было сложно, так как у него сейчас интересная работа, от которой трудно отказаться.