Сб, 23.03.2019
Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Фото, видео: первый номер партии Isamaa на выборах в Европарламент – Рихо Террас

Фото, видео: первый номер партии Isamaa на выборах в Европарламент – Рихо Террас

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Первым номером в списке кандидатов на выборах в Европарламент от партии Isamaa ("Отечество") будет бывший главнокомандующий Силами обороны Рихо Террас, передает Rus.err.

"Во вторник правление партии начнет обсуждение и утверждение кандидатов, поскольку Рихо Террас в это время будет в зарубежной командировке, то мы решили представить его сегодня", – сказал председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер на пресс-конференции в субботу.

Террас сказал на пресс-конференции, что получил предложение от председателя партии неделю назад и серьезно его обдумал, так как ранее обещал, что не пойдет в политику. Принять решение было сложно, так как у него сейчас интересная работа, от которой трудно отказаться.

Выборы в Европарламент состоятся 26 мая. От Эстонии до сих пор выбирали шесть кандидатов, однако в случае выхода Великобритании из ЕС, Эстония получит семь мест.

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