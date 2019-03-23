Четверо грабителей вломились в дом. 80-летний владелец защищался так, что один из преступников оказался в больнице

Четверых мужчин из региона Пяйят-Хяме обвиняют в ограблении с отягчающими обстоятельствами. Во вторник группа вломилась в жилище 80-летнего старика с целью грабежа. Владелец дома, несмотря на солидный возраст, дал преступникам отпор: он защищался с таким ожесточением, что один из грабителей в итоге оказался на больничной койке. Сам владелец жилья также пострадал от побоев и находится под присмотром врачей.

Уголовный комиссар Яри Киискинен, руководящий расследованием, заявляет, что пожилой мужчина сам успел позвонить в службу спасения.

Грабители решили вломиться в дом, находящийся в удалении от другого жилья. Троим из них удалось скрыться с места преступления, однако позже их задержали в центре муниципалитета Хартола.