Четверо грабителей вломились в дом. 80-летний владелец защищался так, что один из преступников оказался в больнице

В Финляндии грабители выбрали своим объектом дом, расположенный в малонаселенной местности, передает Yle.
Четверых мужчин из региона Пяйят-Хяме обвиняют в ограблении с отягчающими обстоятельствами. Во вторник группа вломилась в жилище 80-летнего старика с целью грабежа. Владелец дома, несмотря на солидный возраст, дал преступникам отпор: он защищался с таким ожесточением, что один из грабителей в итоге оказался на больничной койке. Сам владелец жилья также пострадал от побоев и находится под присмотром врачей.
Уголовный комиссар Яри Киискинен, руководящий расследованием, заявляет, что пожилой мужчина сам успел позвонить в службу спасения.
Грабители решили вломиться в дом, находящийся в удалении от другого жилья. Троим из них удалось скрыться с места преступления, однако позже их задержали в центре муниципалитета Хартола.
Предварительное расследование ведется в том числе по статьям «грабеж» и «нарушение личной неприкосновенности». Из подозреваемых двое – 1997 года рождения, один родился в 1999, самый младший – в 2000 году. Уездный суд муниципалитета заключил мужчин под стражу в пятницу