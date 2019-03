Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2006-й

В 2006-м году завершилась реконструкция построенного в 1926 году на Тартуском шоссе в Таллинне одного из корпусов ЦБК. Дом получил название - Дом Fahle. Архитектор: Эрих Якоби, 1926. Строительство: 1926–1930. Архитекторы реставрационного проекта: Андрус Кыресаар и Райво Котов (KOKO Arhitektid), 2004–2005. Генеральный подрядчик реставрации: Koger & Partnerid AS, 2005–2006. Бетонные работы: FCC Betoonitööd OÜ. Опалубка: Peri AS. Бетон: Rudus Eesti AS. Стеклянные фасады: Glaskek Alumiinium AS. Премия фонда архитектуры Эстонского капитала культуры за 2006 год.