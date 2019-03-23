Фото: неизвестные рисуют на зданиях свастику, полиции пока не удалось их поймать

В последнее время различные стены в публичных местах Курессааре заполонили нецензурные рисунки и надписи. Полиция ищет вандалов, сообщает Saarte Hääl.
Например, на одном новом инфокиоске маркером нарисован мужской половой орган, подобные рисунки появились и на других зданиях. В нескольких местах появилась свастика, а на рынке на электрощите оставили мнение насчет сексуальной ориентации полиции. Пострадал от вандалов, например, и лифт магазина Раэ.
Все рисунки и надписи были смыты, но полиция занимается установлением личности виновников. Также стражи правопорядка ждут любую полезную информацию от местных жителей по номеру 112.