Сб, 23.03.2019
Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
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  • Фото: неизвестные рисуют на зданиях свастику, полиции пока не удалось их поймать

Фото: неизвестные рисуют на зданиях свастику, полиции пока не удалось их поймать

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ФОТО: MÄRGATUD SAAREMAAL /FACEBOOK

В последнее время различные стены в публичных местах Курессааре заполонили нецензурные рисунки и надписи. Полиция ищет вандалов, сообщает Saarte Hääl.

Например, на одном новом инфокиоске маркером нарисован мужской половой орган, подобные рисунки появились и на других зданиях. В нескольких местах появилась свастика, а на рынке на электрощите оставили мнение насчет сексуальной ориентации полиции. Пострадал от вандалов, например, и лифт магазина Раэ.

Все рисунки и надписи были смыты, но полиция занимается установлением личности виновников. Также стражи правопорядка ждут любую полезную информацию от местных жителей по номеру 112.

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