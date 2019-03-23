Фото: неизвестные рисуют на зданиях свастику, полиции пока не удалось их поймать

Например, на одном новом инфокиоске маркером нарисован мужской половой орган, подобные рисунки появились и на других зданиях. В нескольких местах появилась свастика, а на рынке на электрощите оставили мнение насчет сексуальной ориентации полиции. Пострадал от вандалов, например, и лифт магазина Раэ.