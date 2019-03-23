Россияне потеряли максимальную квоту в фигурном катанию, мужские соревнования выиграл Нэтан Чен

Чен установил два мировых рекорда – в произвольной программе и по общей сумме.

Российские фигуристы потеряли третью квоту в мужском одиночном катании по итогам чемпионата мира в японской Сайтаме.

Для того чтобы получить три квоты на следующий сезон, сумма итоговых мест лучших фигуристов от страны не должна превышать 13.

Лучшим из российских спортсменов на турнире в Японии стал Михаил Коляда. Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира занял 6-е место.