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  • Россияне потеряли максимальную квоту в фигурном катанию, мужские соревнования выиграл Нэтан Чен

Россияне потеряли максимальную квоту в фигурном катанию, мужские соревнования выиграл Нэтан Чен

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SAITAMA, JAPAN - MARCH 21, 2018: Figure skater Nathan Chen of the United States performs during a men's short programme event the 2019 ISU World Figure Skating Championships at Saitama Super Arena. Stanislav Krasilnikov/TASS

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

Американский фигурист Нэтан Чен одержал победу на чемпионате мира в Сайтаме, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занял второе место. 

Чен установил два мировых рекорда – в произвольной программе и по общей сумме. 

Российские фигуристы потеряли третью квоту в мужском одиночном катании по итогам чемпионата мира в японской Сайтаме.

Для того чтобы получить три квоты на следующий сезон, сумма итоговых мест лучших фигуристов от страны не должна превышать 13.

Лучшим из российских спортсменов на турнире в Японии стал Михаил Коляда. Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира занял 6-е место.

Андрей Лазукин расположился на 10-й строчке, Александр Самарин – 12-й, передаетsports.ru.

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