Россияне потеряли максимальную квоту в фигурном катанию, мужские соревнования выиграл Нэтан Чен

Американский фигурист Нэтан Чен одержал победу на чемпионате мира в Сайтаме, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занял второе место.
Чен установил два мировых рекорда – в произвольной программе и по общей сумме.
Российские фигуристы потеряли третью квоту в мужском одиночном катании по итогам чемпионата мира в японской Сайтаме.
Для того чтобы получить три квоты на следующий сезон, сумма итоговых мест лучших фигуристов от страны не должна превышать 13.
Лучшим из российских спортсменов на турнире в Японии стал Михаил Коляда. Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира занял 6-е место.
Андрей Лазукин расположился на 10-й строчке, Александр Самарин – 12-й, передаетsports.ru.