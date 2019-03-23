Антибиотики и прочая химия: речная вода в Эстонии содержит почти всю таблицу Менделеева

Хотя лекарства иногда крайне необходимы, они могут навредить окружающей среде. В результате исследования реки Пярну в воде были найдены остатки 40 медикаментов, в том числе и лекарства от эпилепсии и антибиотики. Собранная информация должна помочь узнать, как в будущем уменьшить попадание лекарственных отходов в природу, пишет Pärnu Postimees.
Организованное в рамках международного проекта CWPharma исследование анализировало сточные воды, например, фармакологической промышленности, больниц, свалок, рыбоводческого и птицеводческого хозяйств, бытовых очистных станций.
Центр исследования окружающей среды Эстонии взял пробы воды в реке Пярну из трех мест: после впадения в реку Эсна до города Пайде, возле плотины Яндья и у устья реки.
«По результатам проб видно, что в окрестностях населенных пунктов содержание лекарств в поверхностных водах увеличивается», - прокомментировал главный специалист центра Валло Кыргмаа.
Это отчетливо демонстрируют пробы, взятые вниз по течению от населенных пунктов. Если, например, в зимних пробах до города Пайде содержание диклофенака (болеутоляющее и противовоспалительное средство) составляло 11 нанограмм на литр, то после города Тюри содержание увеличивалось в три-пять раз. В пробах, взятых из залива, содержание вещества было слишком низким, чтобы установить его точное содержание.
Также в районах влияния населенных пунктов увеличивается содержание метформина (сахароснижающее лекарственное средство) и карбамазепина (противоэпилептическое лекарственное средство). Больше всего метформина нашли на участках реки Пярну, проходящих через город, а также в Пярнуском заливе, хотя в количестве, которое почти в десять раз меньше.
А в морской воде больше всего содержание месалазина (противовоспалительное средство).
Хотя остатки лекарственных препаратов все чаще обнаруживаются в природе, их влияние на гидробиос неизвестно. Опубликованы результаты исследований того, как остатки лекарств в воде влияют на поведение, подвижность и развитие рыб.
Лекарственные средства, помимо прямого вредного воздействия на окружающую среду, оказывают косвенное воздействие. Например, количество устойчивых к лекарствам бактерий увеличивается. В свою очередь это приводит к снижению влияния лекарств и увеличению смертности среди людей.
Данные об использовании и обороте лекарств собираются по всей Эстонии.
Проект завершится в сентябре следующего года. На основании результатов будут сделаны выводы о количестве остатков лекарств, поступающих в Балтийское море, и выданы рекомендации по снижению отходов.