Антибиотики и прочая химия: речная вода в Эстонии содержит почти всю таблицу Менделеева

Организованное в рамках международного проекта CWPharma исследование анализировало сточные воды, например, фармакологической промышленности, больниц, свалок, рыбоводческого и птицеводческого хозяйств, бытовых очистных станций.

Центр исследования окружающей среды Эстонии взял пробы воды в реке Пярну из трех мест: после впадения в реку Эсна до города Пайде, возле плотины Яндья и у устья реки.

«По результатам проб видно, что в окрестностях населенных пунктов содержание лекарств в поверхностных водах увеличивается», - прокомментировал главный специалист центра Валло Кыргмаа.

Это отчетливо демонстрируют пробы, взятые вниз по течению от населенных пунктов. Если, например, в зимних пробах до города Пайде содержание диклофенака (болеутоляющее и противовоспалительное средство) составляло 11 нанограмм на литр, то после города Тюри содержание увеличивалось в три-пять раз. В пробах, взятых из залива, содержание вещества было слишком низким, чтобы установить его точное содержание.

Также в районах влияния населенных пунктов увеличивается содержание метформина (сахароснижающее лекарственное средство) и карбамазепина (противоэпилептическое лекарственное средство). Больше всего метформина нашли на участках реки Пярну, проходящих через город, а также в Пярнуском заливе, хотя в количестве, которое почти в десять раз меньше.

А в морской воде больше всего содержание месалазина (противовоспалительное средство).

Хотя остатки лекарственных препаратов все чаще обнаруживаются в природе, их влияние на гидробиос неизвестно. Опубликованы результаты исследований того, как остатки лекарств в воде влияют на поведение, подвижность и развитие рыб.

Лекарственные средства, помимо прямого вредного воздействия на окружающую среду, оказывают косвенное воздействие. Например, количество устойчивых к лекарствам бактерий увеличивается. В свою очередь это приводит к снижению влияния лекарств и увеличению смертности среди людей.

Данные об использовании и обороте лекарств собираются по всей Эстонии.