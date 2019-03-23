Сб, 23.03.2019
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В Китае в туристическом автобусе заживо сгорели 26 человек

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Сгоревший в Китае автобус.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Вечером 22 марта в результате возгорания туристического автобуса на скоростной автостраде в китайской провинции Хунань погибли 26 человек, сообщает Newsru со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Инцидент произошел на участке скоростной трассы на территории города Чандэ. В автобусе с дизельным двигателем находились 56 человек, включая 53 пассажиров, двух водителей и одного гида.

Отмечается, что возгорание произошло внезапно. В результате пожара 26 человек погибли, еще 28 получили ранения, пятеро из них получили тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

После происшествия местные власти незамедлительно начали спасательную операцию и работу по ликвидации последствий аварии.

Двое водителей задержаны. Причины пожара в транспортном средстве выясняются.

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