В Китае в туристическом автобусе заживо сгорели 26 человек

Инцидент произошел на участке скоростной трассы на территории города Чандэ. В автобусе с дизельным двигателем находились 56 человек, включая 53 пассажиров, двух водителей и одного гида.

Отмечается, что возгорание произошло внезапно. В результате пожара 26 человек погибли, еще 28 получили ранения, пятеро из них получили тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

После происшествия местные власти незамедлительно начали спасательную операцию и работу по ликвидации последствий аварии.