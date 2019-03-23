Что происходит? Жителей Эстонии продолжают готовить к кризисной ситуации

Мобильное приложение Ole valmis! содержит совету по поведению в различных кризисных ситуациях, например, что нужно делать, если отключилось электричество, если заблудился в лесу или если требуется предоставить первую помощь. Информация также содержит советы по поведению в случае пожара, ЧП на воде, в случае стихийных бедствий, в случае, если прекратилось предоставление жизненно важных услуг, как сохранить безопасности в интернете и другое.