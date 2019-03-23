Что происходит? Жителей Эстонии продолжают готовить к кризисной ситуации

Мобильное приложение Naiskodukaitse - женской организации Кайтселийта - Ole valmis!, согласованное с государственными инструкциями по поведению в различных кризисных ситуациях, теперь доступно кроме эстонского также на русском и английском языках.
Мобильное приложение Ole valmis! содержит совету по поведению в различных кризисных ситуациях, например, что нужно делать, если отключилось электричество, если заблудился в лесу или если требуется предоставить первую помощь. Информация также содержит советы по поведению в случае пожара, ЧП на воде, в случае стихийных бедствий, в случае, если прекратилось предоставление жизненно важных услуг, как сохранить безопасности в интернете и другое.
В приложении также есть списки того, что следует иметь дома на случай кризисов, чтобы независимо продержаться в течение недели и что взять с собой в эвакуацию, также приведен список полезных телефонов.
Мобильное приложение можно загрузить через Google Play.