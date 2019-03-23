Если не знаете, что делать в кризисной ситуации, откройте мобильное приложение "Будь готов!"

Мобильное приложение "Будь готов!" согласованное с государственными инструкциями по поведению в различных кризисных ситуациях, доступно кроме эстонского также на русском и английском.

В приложении можно найти:

информацию об ограничениях в рамках чрезвычайного положения в Эстонии

правила действия в опасных ситуациях

списки, что иметь дома, и возможности самотестирования

важные номера телефонов с возможностью связаться напрямую

Помимо этого в приложении есть советы, например, что нужно делать, если отключилось электричество, если заблудился в лесу или если требуется предоставить первую помощь. Информация также содержит советы по поведению в случае пожара, ЧП на воде, в случае стихийных бедствий, в случае, если прекратилось предоставление жизненно важных услуг, как сохранить безопасности в интернете и другое.

В приложении также есть списки того, что следует иметь дома на случай кризисов, чтобы независимо продержаться в течение недели и что взять с собой в эвакуацию, также приведен список полезных телефонов.