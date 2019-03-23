Если не знаете, что делать в кризисной ситуации, откройте мобильное приложение "Будь готов!"

Мобильное приложение Naiskodukaitse - женской организации Кайтселийта - "Будь готов" (Ole valmis!) теперь содержит полную информацию и о нынешней кризисной ситуации.
Мобильное приложение "Будь готов!" согласованное с государственными инструкциями по поведению в различных кризисных ситуациях, доступно кроме эстонского также на русском и английском.
В приложении можно найти:
- информацию об ограничениях в рамках чрезвычайного положения в Эстонии
- правила действия в опасных ситуациях
- списки, что иметь дома, и возможности самотестирования
- важные номера телефонов с возможностью связаться напрямую
Помимо этого в приложении есть советы, например, что нужно делать, если отключилось электричество, если заблудился в лесу или если требуется предоставить первую помощь. Информация также содержит советы по поведению в случае пожара, ЧП на воде, в случае стихийных бедствий, в случае, если прекратилось предоставление жизненно важных услуг, как сохранить безопасности в интернете и другое.
В приложении также есть списки того, что следует иметь дома на случай кризисов, чтобы независимо продержаться в течение недели и что взять с собой в эвакуацию, также приведен список полезных телефонов.
Мобильное приложение можно загрузить через Google Play и App store.