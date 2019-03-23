Пт, 17.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Если не знаете, что делать в кризисной ситуации, откройте мобильное приложение "Будь готов!"
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Если не знаете, что делать в кризисной ситуации, откройте мобильное приложение "Будь готов!"

Скриншот мобильного приложения Ole valmis!.

ФОТО: Screenshot

Мобильное приложение Naiskodukaitse - женской организации Кайтселийта - "Будь готов" (Ole valmis!) теперь содержит полную информацию и о нынешней кризисной ситуации.

Мобильное приложение "Будь готов!" согласованное с государственными инструкциями по поведению в различных кризисных ситуациях, доступно кроме эстонского также на русском и английском.

В приложении можно найти:

  • информацию об ограничениях в рамках чрезвычайного положения в Эстонии
  • правила действия в опасных ситуациях
  • списки, что иметь дома, и возможности самотестирования
  • важные номера телефонов с возможностью связаться напрямую

Помимо этого в приложении есть советы, например, что нужно делать, если отключилось электричество, если заблудился в лесу или если требуется предоставить первую помощь. Информация также содержит советы по поведению в случае пожара, ЧП на воде, в случае стихийных бедствий, в случае, если прекратилось предоставление жизненно важных услуг, как сохранить безопасности в интернете и другое.

В приложении также есть списки того, что следует иметь дома на случай кризисов, чтобы независимо продержаться в течение недели и что взять с собой в эвакуацию, также приведен список полезных телефонов.

Мобильное приложение можно загрузить через Google Play и App store.

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