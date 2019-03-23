Картина дня: BMW, разгромивший игровую площадку детского сада, остатки медикаментов в эстонских реках и пробудившийся от спячки медведь

Центр управления дорожным движением Департамента шоссейных дорог предупредил, что в субботу на дорогах местами изморозь. Читайте далее...

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) планирует выдвинуть кандидатами в депутаты Европарламента всех лидеров партии, первым номером, вероятно, станет председатель EKRE Март Хельме. Читайте далее...

Расследование вмешательства России в выборы президента США завершено

Завершилось расследование по поводу вероятного вмешательства России в выборы президента США 2016 года в пользу нынешнего главы государства Дональда Трампа. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который его вел, передал результаты работы генеральному прокурору страны. Читайте далее...

Фото: неизвестные рисуют на зданиях свастику, полиции пока не удалось их поймать

В последнее время различные стены в публичных местах Курессааре заполонили нецензурные рисунки и надписи. Полиция ищет вандалов. Читайте далее...

Новости Эстонии: пробудившийся от спячки медведь отправился на первую фотосессию

В четверг вечером в объектив охотничьей камеры Маргуса Вааза в Ярва-Яани попал проснувшийся после зимней спячки медведь. За последние недели поступило несколько сообщений о пробудившихся медведях. Поэтому, если вы решили отправиться в лес, стоит быть осторожнее. Читайте далее...

Американский фигурист Нэтан Чен

Американский фигурист Нэтан Чен одержал победу на чемпионате мира в Сайтаме, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занял второе место. Читайте далее...

Вне дома: юбилейный стол паромов Tallink украсят устрицы пашот и говяжьи щеки

Судоходная компания Tallink отмечает 30-летний юбилей. В честь этого события с сегодняшнего дня в ресторанах a la carte на судах Tallink гостям будет предложено специальное меню, автором которого стал Анти Лепик, уже много лет занимающий должность шеф-повара Tallink. Читайте далее...

В Китае в туристическом автобусе заживо сгорели 26 человек

Вечером 22 марта в результате возгорания туристического автобуса на скоростной автостраде в китайской провинции Хунань погибли 26 человек. Читайте далее...

Десятки тысяч британцев вышли на улицы. Они требуют нового референдума о брекзите

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на марш с требованием вынести договор о разводе с ЕС на референдум. "У нас простое требование: за народом должно остаться последнее слово в том, что касается брекзита", - говорят организаторы. Читайте далее...