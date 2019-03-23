Картина дня: BMW, разгромивший игровую площадку детского сада, остатки медикаментов в эстонских реках и пробудившийся от спячки медведь

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Водителя нашли спящим: в Таллинне BMW разгромил игровую площадку детского сада
Сегодня утром в Таллинне на территорию детского сада по улице Вирмализе въехал автомобиль BMW. 20-летнего водителя нашли спящим, его доставили в больницу. Стало ли причиной происшествия опьянение молодого человека или проблемы со здоровьем, выясняется. Читайте далее...
Антибиотики и прочая химия: речная вода в Эстонии содержит почти всю таблицу Менделеева
Хотя лекарства иногда крайне необходимы, они могут навредить окружающей среде. В результате исследования реки Пярну в воде были найдены остатки 40 медикаментов, в том числе и лекарства от эпилепсии и антибиотики. Собранная информация должна помочь узнать, как в будущем уменьшить попадание лекарственных отходов в природу, пишет Pärnu Postimees.
Фирма кредитов: шведские банки сдирают с жителей Эстонии семь шкур
По данным Европейского центрального банка, предлагаемые в Эстонии потребительские кредиты - одни из самых дорогих в Европе. Причина этого кроется не только в низкой конкуренции, считает член правления BB Finance OÜ Урмо Кокманн. Читайте далее...
Фото, видео: первый номер партии Isamaa на выборах в Европарламент – Рихо Террас
Первым номером в списке кандидатов на выборах в Европарламент от партии Isamaa ("Отечество") будет бывший главнокомандующий Силами обороны Рихо Террас. Читайте далее...
Cегодня состоится ярмарка эстонского языка
Все заинтересованные в изучении эстонского языка приглашаются на ярмарку эстонского языка «KU-КУ», которая пройдет на Таллиннском певческом поле сегодня, 23 марта, с 11:00 до 17:00. Читайте далее...
Конкурентов Пападакис и Сизерону не нашлось
Предпоследний вид соревновательной программы чемпионата мира по фигурному катанию сюрпризов не принес - уверенную победу одержали представители Франции Гийом Сизерон - Габриэла Пападакис. Читайте далее...
Столица Казахастана Астана официально переименована в Нурсултан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нурсултан. Читайте далее...