Сб, 23.03.2019
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Работодатель года: автопроизводитель выплатит сотрудникам почти по 10 000 евро

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Евро.

ФОТО: Arvo Meeks

Немецкий автопроизводитель Porsche, который является дочерней компанией концерна Volkswagen, наградит своих сотрудников в Германии за их исключительную деятельность. 

Каждый из 25 тысяч сотрудников получит до 9700 евро брутто, говорится в сообщении компании, 700 евро из них направят на программы пенсионных отчислений, передает DW.

Размер премии, которая будет начислена вместе с зарплатой за апрель, не зависит от должности, которую занимает сотрудник. Именно так Porsche понимает равные возможности, подчеркнули в компании. Годом ранее дополнительные выплаты работникам составили 9656 евро.

В 2018 финансовом году Porsche увеличил поставки автомобилей на 4%, до 256255 машин. Выручка немецкого автопроизводителя выросла на 10%, составив 25,8 млрд евро, а операционная прибыль увеличилась на 4%, до 4,3 млрд евро. "Мы гордимся нашими сотрудниками", - заявил руководитель Porsche Оливер Блуме, особо выделив их усердие в работе.

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