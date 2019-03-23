Работодатель года: автопроизводитель выплатит сотрудникам почти по 10 000 евро

Каждый из 25 тысяч сотрудников получит до 9700 евро брутто, говорится в сообщении компании, 700 евро из них направят на программы пенсионных отчислений, передает DW.

Размер премии, которая будет начислена вместе с зарплатой за апрель, не зависит от должности, которую занимает сотрудник. Именно так Porsche понимает равные возможности, подчеркнули в компании. Годом ранее дополнительные выплаты работникам составили 9656 евро.