Фото и видео: десятки людей в Таллинне протестуют против цензуры в интернете

Организаторами акции стали представители Wikimedia Eesti и Internet Society Estonia.

За десять минут до начала протестной акции казалось, что мероприятие будет полностью провалено. На месте были только четверо организаторов, которые еще занимались установкой сцены и настройкой техники.

Несмотря на дождливую и ветреную погоду, демонстрацию не отменили, а люди — около 60 человек - с небольшим опозданием все же пришли.

Один из организаторов мероприятия Мярт Пыдер сказал со сцены, что директива, которая будет выставлена на голосование в Европарламенте во вторник, 26 марта, уничтожит интернет и евродепутаты от Эстонии должны, безусловно, проголосовать против нее.

Подобные акции протеста проходят и в других городах Европы.

Напомним, что в июле в знак протеста против принятия этой директивы энциклопедия "Википедия" заблокировала доступ нескольких страниц, в том числе страниц на эстонском языке.