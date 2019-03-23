Фото и видео: десятки людей в Таллинне протестуют против цензуры в интернете

В Таллинне на площади Вабадузе сегодня днем прошла демонстрация против принятия директивы ЕС об авторском праве, сообщает Postimees.
Организаторами акции стали представители Wikimedia Eesti и Internet Society Estonia.
За десять минут до начала протестной акции казалось, что мероприятие будет полностью провалено. На месте были только четверо организаторов, которые еще занимались установкой сцены и настройкой техники.
Несмотря на дождливую и ветреную погоду, демонстрацию не отменили, а люди — около 60 человек - с небольшим опозданием все же пришли.
Один из организаторов мероприятия Мярт Пыдер сказал со сцены, что директива, которая будет выставлена на голосование в Европарламенте во вторник, 26 марта, уничтожит интернет и евродепутаты от Эстонии должны, безусловно, проголосовать против нее.
Подобные акции протеста проходят и в других городах Европы.
Напомним, что в июле в знак протеста против принятия этой директивы энциклопедия "Википедия" заблокировала доступ нескольких страниц, в том числе страниц на эстонском языке.
«Вместо того, чтобы модернизировать авторское право и обеспечить всем людям возможность доступа к информации, директива существенно ограничит существующие свободы и доступ к интернету. Дополнительные барьеры и фильтры, в частности, угрожают существованию свободной энциклопедии "Википедия". Если директиву примут в неизменном виде, то невозможно будет ссылаться на статьи новостных сайтов, делиться информацией в социальных сетях, а поисковые системы потеряют право показывать результаты поиска», - говорилось в сообщении «Википедии».