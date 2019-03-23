Когда работа отнимает смысл жизни: сотрудники медленно сходят с ума на складах Amazon

"Это ад. Люди ломаются каждый день", - говорит Джейс Кроуч - бывший работник склада компании Amazon из Флориды. Он рассказал, что на работе пережил эмоциональный кризис. Мужчина утверждает, что почувствовал большую ментальную нагрузку, так как работа требует очень быстро выполнять одни и те же действия 10 часов подряд, 4 или 5 дней в неделю!

Оператор: Полиция, пожалуйста?

Звонивший: Добрый день, хочу вызвать полицию на склад Amazon. Одна из наших работниц пришла на работу с письмом-прощанием, которое адресовано ее детям.

Эта информация поступает из 46 складов, расположенных в 17 штатах США - это приблизительно четвертая часть складов компании по всей стране. Данных о других складах нет - или там все спокойнее или попросту сигналы не регистрировались должным образом или же фирма отказывалась предоставлять информацию.

Звонивший: Здравствуйте, вам звонит Крис из отдела кризисных случаев Amazon. Нам срочно нужная cкорая, пожалуйста! В наших помещениях находится мужчина с суицидальными мыслями, который 3 или 4 раза пытался поранить себя. Он готов сдаться медикам.

Оператор: Чем он пытался порезаться?

Звонивший: Рабочим ножом.

Компанию Amazon, которая принадлежит богатейшему человеку в мире, часто критикуют за условия для работников - людям приходится трудиться в большом стрессе, производить монотонную работу и делать это очень быстро.

За работниками следят видеокамеры и даже специально оговаривается время, когда их отпускают в туалет.

Звонивший: Здравствуйте, говорит Грег из Amazon. Хочу сообщить о депрессивно настроенном человеку, который думает о самоубийстве.

Оператор: Что он сказал, что свидетельствует об этом?

Звонивший: Он упомянул, что какое-то время думает о суициде и взвешивает два способа. Или выпасть с этажа склада или перерезать вены.

Между тем, представители компании заверяют, что думают о здоровье своих работников: "Ментальное и физическое самочувствие наших людей - один из главных приоритетов и мы гордимся результатами в этой сфере", - сообщается в заявлении.

"Человек с первых дней работы всегда может полагаться на медицинскую помощь и психологическую поддержку 24 часа в сутки".

О схожих случаях сообщает и британский портал Mirror. Общество Organise, которое выступает за более активное привлечение людей в профсоюзы, заявляет, в опросе 100 работников Amazon более половины из них признавались в депрессии. 8 из них думали о самоубийстве.

Лидер общества Усман Мухамед сообщает, что общество каждую неделю получает ужасающие истории из 5 крупнейших складов Amazon в Великобритании.

Люди признаются, что во время работы не могут попить воды, чтобы из-за похода в туалет не терять драгоценное рабочее время.

Согласно данным портала, например, на складе в Эссексе в среднем надо обработать 300 товаров день.