Юлия Ауг об эстонском паспорте: у человека нельзя отнимать родное гражданство

Репортер Postimees встретилась с Юлией Ауг в репетиционном зале Vaba Lava в Таллинне, где она ставит спектакль «Minu Eesti Vanaema» («Моя эстонская бабушка»), который рассказывает об истории ее семьи и задает вопросы, которые крутятся у нее в голове годами: как идентифицировать себя, что такое родина, что такое знание языка.

На вопрос, почему она приезжает ставить спектакль в Эстонию, ведь здесь она фактически работает бесплатно, Ауг, улыбаясь, признает, что действительно в России получает в разы больше, но и в Эстонии ей все же также платят. «Если я полгода работаю в России — играю в фильмах и спектаклях, оставшуюся часть года могу творить сама. Мне надо рассказать эту историю — это касается меня и также многих других», - говорит она.

Семь лет борьбы за гражданство с Эстонией

Ауг не сразу приступает к рассказу о том, как государство забрало у нее гражданство, а начинает чертить на бумаге квадратики. «Да, я хотела, чтобы мое гражданство восстановили. У меня не получилось». Она быстро вытирает слезы и продолжает чертить квадраты на бумаге.

Все началось в 2010 году, когда Ауг представляла на кинофестивале «Темные ночи» в Таллинне фильм «Овсянки». На границе обнаружили, что у нее два паспорта. Ей пришлось искать доказательства того, что она гражданка Эстонии по рождению, поэтому отнять у нее гражданство по закону нельзя, даже если у нее есть паспорт другого государства.

«Есть документы, в которых отчетливо написано, что в 1918 году мой дедушка получил гражданство Эстонии», - объясняет она. Ауг установила и связь своей бабушки с Эстонией, но официально выданных документов больше нет.

На мгновение гражданство восстановили

В течение четырех лет однажды Ауг удалось восстановить гражданство и получить паспорт, но это было ненадолго. Памятным для Ауг стал 2014 год, когда Россия аннексировала Крым, а она осталась без паспорта. И следующие три года она пыталась оспорить это решение.

«Я до сих пор думаю, что у людей нельзя забирать их родное гражданство», - сказала она, добавляя, что особенно в том случае, если гражданство получено по рождению. По закону Эстонской Республики гражданство нельзя отнять у человека, который получил его по рождению. Дедушка Ауг получил эстонский паспорт в 1918 году и нет ни одного доказательства, что он отказался от этого гражданства. «Если у меня было отнято, значит формально у меня иной статус», - сказала Ауг.

На данный момент у Ауг есть вид на жительство, поскольку она этническая эстонка, но новую битву с государством она не разворачивает — за семь лет ничего не удалось добиться.