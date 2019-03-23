Юлия Ауг об эстонском паспорте: у человека нельзя отнимать родное гражданство
Известная в России актриса Юлия Ауг знакома эстонским зрителям по местному художественному фильму «Seltsimees laps», в котором сыграла роль советского школьного директора. Немногие знают, что уроженка Нарвы уже семь лет воюет в суде с эстонским государством из-за своего гражданства.
Репортер Postimees встретилась с Юлией Ауг в репетиционном зале Vaba Lava в Таллинне, где она ставит спектакль «Minu Eesti Vanaema» («Моя эстонская бабушка»), который рассказывает об истории ее семьи и задает вопросы, которые крутятся у нее в голове годами: как идентифицировать себя, что такое родина, что такое знание языка.
На вопрос, почему она приезжает ставить спектакль в Эстонию, ведь здесь она фактически работает бесплатно, Ауг, улыбаясь, признает, что действительно в России получает в разы больше, но и в Эстонии ей все же также платят. «Если я полгода работаю в России — играю в фильмах и спектаклях, оставшуюся часть года могу творить сама. Мне надо рассказать эту историю — это касается меня и также многих других», - говорит она.
Семь лет борьбы за гражданство с Эстонией
Ауг не сразу приступает к рассказу о том, как государство забрало у нее гражданство, а начинает чертить на бумаге квадратики. «Да, я хотела, чтобы мое гражданство восстановили. У меня не получилось». Она быстро вытирает слезы и продолжает чертить квадраты на бумаге.
Все началось в 2010 году, когда Ауг представляла на кинофестивале «Темные ночи» в Таллинне фильм «Овсянки». На границе обнаружили, что у нее два паспорта. Ей пришлось искать доказательства того, что она гражданка Эстонии по рождению, поэтому отнять у нее гражданство по закону нельзя, даже если у нее есть паспорт другого государства.
«Есть документы, в которых отчетливо написано, что в 1918 году мой дедушка получил гражданство Эстонии», - объясняет она. Ауг установила и связь своей бабушки с Эстонией, но официально выданных документов больше нет.
На мгновение гражданство восстановили
В течение четырех лет однажды Ауг удалось восстановить гражданство и получить паспорт, но это было ненадолго. Памятным для Ауг стал 2014 год, когда Россия аннексировала Крым, а она осталась без паспорта. И следующие три года она пыталась оспорить это решение.
«Я до сих пор думаю, что у людей нельзя забирать их родное гражданство», - сказала она, добавляя, что особенно в том случае, если гражданство получено по рождению. По закону Эстонской Республики гражданство нельзя отнять у человека, который получил его по рождению. Дедушка Ауг получил эстонский паспорт в 1918 году и нет ни одного доказательства, что он отказался от этого гражданства. «Если у меня было отнято, значит формально у меня иной статус», - сказала Ауг.
На данный момент у Ауг есть вид на жительство, поскольку она этническая эстонка, но новую битву с государством она не разворачивает — за семь лет ничего не удалось добиться.
Комментарий Департамента полиции и погранохраны по поводу гражданства Юлии Ауг:
Юлия Ауг получила гражданство Эстонской Республики по натурализации в 1994 году и в 2011 году ее гражданство было аннулировано в связи с принятием гражданства Российской Федерации.
Она оспорила решение департамента на основании, что хотела доказать, что гражданство получила по рождению. Суд отменил решение департамента об утрате гражданства, статус гражданки Эстонии был восстановлен и департамент начал оценивать возможность гражданства по рождению. К сожалению, не было найдено подтверждение, что она является гражданство по рождению, поэтому в 2013 году полиция вынесла решение, что она не является обладательницей эстонского гражданства по рождению.
На это решение также человек подал апелляцию в суд, но суд постановил, что решение департамента было верное. После этого, в 2015 году, департамент вновь постановил утрату гражданства, поскольку она взяла гражданство России.