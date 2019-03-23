Видео: Россия за сутки дважды поднимала Су-27 из-за самолетов США над Балтийским морем

"Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - заявили российские военные.

"Во время полета экипажи истребителей Су-27 не допустили приближение к государственной границе иностранных стратегических бомбардировщиков", - сообщили в центре.

"Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение", - рассказали военные РФ.

Как сообщили в центре, стратегические самолеты США с 14 марта совершили семь полетов над Балтикой.

"По данным Национального центра управления обороной Российской Федерации, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем", - заявили военные.