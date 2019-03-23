Жители российского города массово отравились водой

"Острой кишечной инфекцией заболели 72 ребенка и 14 взрослых. Это произошло в городе Хасавюрте. По предварительным данным, отравление произошло из-за воды. Специалисты Роспотребнадзора ищут источник загрязнения", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе регионального правительства сообщили, что на место ЧП выехал председатель правительства республики Артем Здунов.