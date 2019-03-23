Сб, 23.03.2019
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  • Фото: лось повис на ограждении моста Аудру

Фото: лось повис на ограждении моста Аудру

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Лось застрял на ограждении моста, его пришлось умертвить.

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня вечером в Пярнумаа на ограждении моста Аудру застрял лось, его пришлось умертвить.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сказал Postimees, что сообщение о случившемся поступило в Центр тревоги в 16.26.

Прибывшие на место спасатели связались с охотниками, которые решили умертвить страдающее животное.

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