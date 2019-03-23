Фото: лось повис на ограждении моста Аудру

Rus.Postimees.ee112Фото: лось повис на ограждении моста АудруФото: лось повис на ограждении моста Аудруrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии23 марта 2019, 22:16Лось застрял на ограждении моста, его пришлось умертвить.ФОТО: Lugeja fotoСегодня вечером в Пярнумаа на ограждении моста Аудру застрял лось, его пришлось умертвить.Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сказал Postimees, что сообщение о случившемся поступило в Центр тревоги в 16.26.Прибывшие на место спасатели связались с охотниками, которые решили умертвить страдающее животное. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииаудрулосьмостпярнумаа