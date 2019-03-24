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Евро-2020: Испанцы помучились с Норвегией, Италия без проблем одолела Финляндию

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March 23, 2019 - Valencia, Valencia, Spain - Sergio Ramos of Spain lamenting during European Qualifiers championship, , football match between Spain and Norway, March 23th, in Mestalla Stadium in Valencia, Spain. (Credit Image: © AFP7 via ZUMA Wire)

ФОТО: AFP7 / ZUMAPRESS.com

В субботу прошли очередные матче первого тура квалификации к Евро-2020.

Сборная Италии на своем поле без проблем одолела сборную Финляндии. Подопечные Роберто Манчини открыли счет на седьмой минуте, а на 74-й удвоили, записав победу 2:0 и три очка себе в актив. В составе хозяев отличился 19-летний Мойзе Кин, отличившийся в первой официальной игре за сборную Италии.

Сборная Норвегии отчаянно сражалась со сборной Испании, сохраняя после 70 минут игры ничейный счет 1:1. Однако оплошав в собственной штрафной викинги получили в свои ворота пенальти, который реализовал капитан "Реала" Серхио Рамос. Несмотря на попытки норвежцев отыграться счет в матче более не менялся: 2:1 победа Испании.

Остальные результаты:

Грузия – Швейцария 0:2 (0:0, 0:2)

Мальта – Фарерские острова 2:1 (1:0, 1:1)

Гибралтар – Ирландия 0:1 (0:0, 0:1)

Швеция – Румыния 2:1 (2:0, 0:1)

Босния и Герцеговина – Армения 2:1 (1:0, 1:1)

Лихтенштейн – Греция 0:2 (0:1, 0:1)

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