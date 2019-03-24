Евро-2020: Испанцы помучились с Норвегией, Италия без проблем одолела Финляндию

Сборная Италии на своем поле без проблем одолела сборную Финляндии. Подопечные Роберто Манчини открыли счет на седьмой минуте, а на 74-й удвоили, записав победу 2:0 и три очка себе в актив. В составе хозяев отличился 19-летний Мойзе Кин, отличившийся в первой официальной игре за сборную Италии.