Евро-2020: Испанцы помучились с Норвегией, Италия без проблем одолела Финляндию

В субботу прошли очередные матче первого тура квалификации к Евро-2020.
Сборная Италии на своем поле без проблем одолела сборную Финляндии. Подопечные Роберто Манчини открыли счет на седьмой минуте, а на 74-й удвоили, записав победу 2:0 и три очка себе в актив. В составе хозяев отличился 19-летний Мойзе Кин, отличившийся в первой официальной игре за сборную Италии.
Сборная Норвегии отчаянно сражалась со сборной Испании, сохраняя после 70 минут игры ничейный счет 1:1. Однако оплошав в собственной штрафной викинги получили в свои ворота пенальти, который реализовал капитан "Реала" Серхио Рамос. Несмотря на попытки норвежцев отыграться счет в матче более не менялся: 2:1 победа Испании.
Остальные результаты:
Грузия – Швейцария 0:2 (0:0, 0:2)
Мальта – Фарерские острова 2:1 (1:0, 1:1)
Гибралтар – Ирландия 0:1 (0:0, 0:1)
Швеция – Румыния 2:1 (2:0, 0:1)
Босния и Герцеговина – Армения 2:1 (1:0, 1:1)
Лихтенштейн – Греция 0:2 (0:1, 0:1)