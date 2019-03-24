Вс, 24.03.2019
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Защитник сборной Швейцарии в результате столкновения потерял сознание и рухнул на поле

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Šveitsi jalgpallikoondise keskkaitsja Fabian Schär kaotas EM-valikmängus Gruusiaga teadvuse.

ФОТО: IRAKLI GEDENIDZE / REUTERS

Защитник сборной Швейцарии Фабиан Шёр пережил в матче квалификации Евро-2020 со сборной Грузии инцидент, который мог стоить футболисту жизни, передает Postimees.

Шёр столкнулся с футболистом сборной Сакартвело Джемалем Табидзе и рунхул без чувств на поле. На помощь Шёру бросились как игроки обеих сборных так и врачи. По счастью, как в таких случаех все же бывает Шёр не проглотил язык, а с помощью врачей пришел в себя и даже доиграл встречу, которая закончилась со счетом 2:0 в пользу Швейцарии, до конца.

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