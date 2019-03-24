Защитник сборной Швейцарии в результате столкновения потерял сознание и рухнул на поле

Шёр столкнулся с футболистом сборной Сакартвело Джемалем Табидзе и рунхул без чувств на поле. На помощь Шёру бросились как игроки обеих сборных так и врачи. По счастью, как в таких случаех все же бывает Шёр не проглотил язык, а с помощью врачей пришел в себя и даже доиграл встречу, которая закончилась со счетом 2:0 в пользу Швейцарии, до конца.