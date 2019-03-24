Контавейт с трудом пробилась в 1/8 престижного турнира Miami Open

Первый и третий сеты матча, продолжавшегося два с половиной часа, были похожи как две капли воды: сначала Контавейт вела 3:1 по геймам, а затем хорватка сравнивала счет и игра переходила на тайбрейк. Во втором сете, правда, Томлянович шансов Анетт Контавейт не оставила победив 6:2, но в решающем сете Контавейт смогла собраться на тайбрейке и склонила его в свою сторону 7:4.