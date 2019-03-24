Вс, 24.03.2019
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  • Контавейт с трудом пробилась в 1/8 престижного турнира Miami Open

Контавейт с трудом пробилась в 1/8 престижного турнира Miami Open

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Anett Kontaveit.

ФОТО: Michael Reaves / AFP

Анетт Контавейт обыграла в трехстеовом поединке 40-ю ракетку мира Айлу Томлянович из Австралии 7:6, 2:6, 7:6 и вышла в 1/8 финала престижного турнира в Майами.

Первый и третий сеты матча, продолжавшегося два с половиной часа, были похожи как две капли воды: сначала Контавейт вела 3:1 по геймам, а затем хорватка сравнивала счет и игра переходила на тайбрейк. Во втором сете, правда, Томлянович шансов Анетт Контавейт не оставила победив 6:2, но в решающем сете Контавейт смогла собраться на тайбрейке и склонила его в свою сторону 7:4.

За право выйти в 1/4 финала Контавейт поспорит с Бианкой Андрееску из Канады.

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