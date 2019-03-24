"Конец близок": СМИ узнали, что против Терезы Мэй готовится заговор

Так, по версии политического редактора The Sunday Times Тима Шипмана, речь идет о "полноценном заговоре", в котором участвуют минимум 11 членов правительства.

"Конец близок. Она оставит свой пост через 10 дней", - цитирует журналист одного из этих министров. Беседа с Мэй запланирована на понедельник, 25 марта.

Должность Мэй на переходный период может занять глава секретариата кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Дэвид Лидингтон. В числе других претендентов называются министр охраны окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Джереми Хант, пишет Тим Шипман.

The Telegraph в свою очередь отмечает, что все увеличивающееся число политиков из Консервативной партии Великобритании "как в частном порядке, так и публично" заявляют, что Тереза Мэй должна "покинуть Даунинг-стрит или как минимум передать контроль за Брекзитом членам своего кабинета".

Несколько парламентариев-консерваторов в свою очередь оставили в соцсетях записи с требованиями отставки премьера. "Она сделала все, что могла. Тем не менее страна охвачена гневом. Все чувствуют себя обманутыми", - написал в Twitter член Консервативной партии Джордж Фриман.

I’m afraid it’s all over for the PM. She’s done her best. But across the country you can see the anger. Everyone feels betrayed. Government’s gridlocked. Trust in democracy collapsing. This cant go on. We need a new PM who can reach out & build some sort of coalition for a PlanB. — George Freeman MP (@GeorgeFreemanMP) 23 марта 2019 г.

Ранее 23 марта порядка 1 млн противников Брекзита вышли на демонстрацию в Лондоне, требуя провести повторный референдум.