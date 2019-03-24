Вс, 24.03.2019
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"Конец близок": СМИ узнали, что против Терезы Мэй готовится заговор

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Премьер-министр Тереза Мэй после поражения слушает выступление лидера лейбористов Джереми Корбина.

ФОТО: House of Commons / PA Wire/PA Images

Целый ряд британских СМИ опубликовал в ночь на воскресенье, 24 марта, статьи, в которых утверждается, что министры кабинета Терезы Мэй собираются добиться ее отставки, чтобы спасти Брекзит. Соответствующие материалы разместили на своих сайтах The Sunday TimesThe Telegraph и The Daily Mail, передает Deutsche Welle.

Так, по версии политического редактора The Sunday Times Тима Шипмана, речь идет о "полноценном заговоре", в котором участвуют минимум 11 членов правительства.

"Конец близок. Она оставит свой пост через 10 дней", - цитирует журналист одного из этих министров. Беседа с Мэй запланирована на понедельник, 25 марта.

Должность Мэй на переходный период может занять глава секретариата кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Дэвид Лидингтон. В числе других претендентов называются министр охраны окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Джереми Хант, пишет Тим Шипман.

The Telegraph в свою очередь отмечает, что все увеличивающееся число политиков из Консервативной партии Великобритании "как в частном порядке, так и публично" заявляют, что Тереза Мэй должна "покинуть Даунинг-стрит или как минимум передать контроль за Брекзитом членам своего кабинета".

Несколько парламентариев-консерваторов в свою очередь оставили в соцсетях записи с требованиями отставки премьера. "Она сделала все, что могла. Тем не менее страна охвачена гневом. Все чувствуют себя обманутыми", - написал в Twitter член Консервативной партии Джордж Фриман.

Ранее 23 марта порядка 1 млн противников Брекзита вышли на демонстрацию в Лондоне, требуя провести повторный референдум.

Акцию поддержали представители самых разных политических партий, в том числе глава правительства Шотландии Никола Стерджен и лидер "Либеральных демократов" Винсент Кейбл.

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