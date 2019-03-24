Вс, 24.03.2019
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Рядом с терпевшим бедствие круизным лайнером пострадал паром

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Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии.

ФОТО: twitter

В районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль, передает Lenta.ru со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

Грузовое судно Hagland Captain потеряло ход у берегов Норвегии. Для спасения экипажа из девяти человек были привлечены два вертолета, которые были заняты на эвакуации пассажиров лайнера.

Уточняется, что экипажу Hagland Captain было рекомендовано покинуть нестабильный корабль, и вертолетчики забрали людей со спасательной шлюпки.

Viking Sky встал на якорь из-за неполадок с двигателем 23 марта. На борту лайнера находятся 1,3 тысячи человек, включая четверых россиян. Эвакуация осложняется неблагоприятными погодными условиями в районе происшествия, спасатели планируют работать всю ночь.

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