Завтра в Таллинне будут вывешены траурные флаги

В понедельник 25 марта исполнится 70 лет мартовской ссылке 1949 года. На площади Вабадузе пройдут памятные мероприятия, сообщила BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.
Согласно решению Правительства Республики, 25 марта этого года, в день 70-й годовщины мартовской депортации, будут вывешены траурные флаги. На площади Вабадузе будет отмечен контур карты Эстонии и железнодорожные пути, а в 18 часов зажгут свечи. На стенах Таллиннской горуправы при помощи лазера будет транслироваться история депортации, а также имена ее жертв.
В церкви Яани в 19 часов начнется концерт: камерный хор Collegium Musicale и Eesti Sinfonietta исполнят произведения Тыну Кырвитса и Александра Кнайфеля. Концерт поддерживают город Таллинн, Эстонский Капитал культуры и Digiekraanid.
Со стороны моря Батарейная тюрьма будет подсвечена красным цветом. С 25 марта по 14 июня на 14 железнодорожных станциях состоится выставка «Сибирское детство», организованная художественной группой «След».
В марте 1949 года из Эстонии в Сибирь были высланы более 22 000 человек. Мероприятия в память о депортации пройдут по всей Эстонии.