Завтра в Таллинне будут вывешены траурные флаги

Согласно решению Правительства Республики, 25 марта этого года, в день 70-й годовщины мартовской депортации, будут вывешены траурные флаги. На площади Вабадузе будет отмечен контур карты Эстонии и железнодорожные пути, а в 18 часов зажгут свечи. На стенах Таллиннской горуправы при помощи лазера будет транслироваться история депортации, а также имена ее жертв.

В церкви Яани в 19 часов начнется концерт: камерный хор Collegium Musicale и Eesti Sinfonietta исполнят произведения Тыну Кырвитса и Александра Кнайфеля. Концерт поддерживают город Таллинн, Эстонский Капитал культуры и Digiekraanid.

Со стороны моря Батарейная тюрьма будет подсвечена красным цветом. С 25 марта по 14 июня на 14 железнодорожных станциях состоится выставка «Сибирское детство», организованная художественной группой «След».