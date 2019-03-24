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  • Для победы не хватило удачи: эстонские шпажистки уступили команде Германии в финале Гран-при Китая

Для победы не хватило удачи: эстонские шпажистки уступили команде Германии в финале Гран-при Китая

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Eesti epeenaiskond.

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах завоевала на этапе Кубка мира в Пекине

Сборная в составе Юлии Беляевой, Ирины Эмбрих, Кристийны Кууск и Катрины Лехис победили седьмую сборную мира, команду Гонконга, затем в дополнительное время 39:38 действующих чемпионок мира из команды США, а в полуфинале расправились с командой Китая 42:38.
В финале нашим шпажисткам предстояла встреча с командой Германии, которая занимает 12-е место в мировом рейтинге. Восьмиматчевый финал складывался упорно, причем наши девушки сумели повести  в счете, но немецкую команду было не остановить. Итог: поражение 39:45 и серебряные медали Гран-при Китая.

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