Для победы не хватило удачи: эстонские шпажистки уступили команде Германии в финале Гран-при Китая

Сборная в составе Юлии Беляевой, Ирины Эмбрих, Кристийны Кууск и Катрины Лехис победили седьмую сборную мира, команду Гонконга, затем в дополнительное время 39:38 действующих чемпионок мира из команды США, а в полуфинале расправились с командой Китая 42:38.

В финале нашим шпажисткам предстояла встреча с командой Германии, которая занимает 12-е место в мировом рейтинге. Восьмиматчевый финал складывался упорно, причем наши девушки сумели повести в счете, но немецкую команду было не остановить. Итог: поражение 39:45 и серебряные медали Гран-при Китая.