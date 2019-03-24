Вы готовы провести отпуск, вращаясь вокруг Земли? Пока самый правильный ответ на этот вопрос такой: а что, уже можно?
Почти год назад, в апреле 2018-го, на конференции Space 2.0 в Сан-Хосе (Калифорния) было объявлено: Aurora Station ("Станция Аврора") станет первым в мире отелем на орбите.
Гости "Авроры" будут жить в помещении размером с большой бизнес-джет и смогут в течение 12 суток наслаждаться потрясающими видами Земли и такими красочными атмосферными явлениями, как северное сияние.
Если вы кое-что знаете о том, как все происходит на МКС, у настоящих астронавтов, не волнуйтесь, вам не придется пить воду, полученную из собственной переработанной мочи.
Aurora Station планируется как облегченный, люксовый вариант жизни на Международной космической станции, так сказать, МКС-лайт.
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И тем не менее дело будет происходить в настоящем космосе, на орбите, в 200 милях над нашей планетой. Не говоря уже о том, что стоить это будет очень дорого.
И тем не менее дело будет происходить в настоящем космосе, на орбите, в 200 милях над нашей планетой. Не говоря уже о том, что стоить это будет очень дорого.
От желающих нет отбоя
Время, проведенное в космосе на борту Aurora Station (запуск на орбиту планируется в 2022 году) влетит туристам в копеечку — самые дешевые билеты стоят 9,5 млн долларов на одну персону.
Но, как утверждают в компании Orion Span, которая стоит за этим бизнесом, отбоя от желающих нет — все уже забронировано почти на семь месяцев вперед.
"Отчасти нам хотелось бы познакомить людей с опытом космической жизни профессиональных астронавтов", - рассказывает Фрэнк Бангер, основатель и исполнительный директор Orion Span.
"Однако, как мы ожидаем, большинство гостей будет не оторвать от иллюминаторов… Ну а если кто-то заскучает, у нас заготовлена программа виртуальной реальности. В ней вы сможете делать все, что угодно — плавать в безвоздушном пространстве, ходить по поверхности Луны, играть в гольф".
Так что тяготы жизни на настоящей орбитальной станции почти не коснутся космических туристов. Aurora Station, кампания по краудфандингу которой завершилась в начале февраля, предлагает облегченный вариант пребывания на орбите, не сравнимый с аскетическими условиями МКС.
Впрочем, некоторое сходство сохранится: четыре гостя и два члена экипажа будут пользоваться такими же специальными спальными местами, как и у профессиональных астронавтов, пища тоже будет замороженно-высушенной, и всех ждет серия серьезных проверок здоровья, прежде чем их допустят к полету на орбиту.
Ну и конечно, путешественники неизбежно испытают то, что испытывает любой космонавт, когда ракета преодолевает силу притяжения Земли, - перегрузки.
Помимо созерцания звезд и голубой планеты посетители "Авроры" займутся мини-экспериментами — например, выращиванием съедобных растений (что делают на регулярной основе члены экипажа МКС).
Однако питьевая вода для каждого из гостей будет доставляться с Земли, им не придется пить продукт переработки собственной мочи (что в порядке вещей на МКС).
Красивый гаджет?
Многие ученые рассматривают происходящее как неизбежный (большой и важный!) шаг, который делает человечество. Однако, как гласит старая поговорка, не говори «гоп», пока…
Ведь даже сказать, что космические путешествия для обычных граждан находятся в самой начальной стадии, будет преувеличением. "Аврора" произвела бум в СМИ, но эксперты высказываются очень осторожно.
"Понимаете, Aurora Station — это пока красивая игрушка, гаджет, так сказать, - говорит Кристиан Лессер из исследовательского центра туризма и транспорта швейцарского Университета Санкт-Галлена. - Будет ли проект воплощен в жизнь — посмотрим".
"В настоящее время космический туризм — это сфера, в которой перемешаны реальность, выдумки, подделки и научная фантастика. Причем перемешаны так, что трудно отличить одно от другого, реальность от благих намерений", - добавляет Роберт А. Гехлих из Университета аэронавтики Эмбри-Риддл (США), единственного в мире учебного заведения, где преподается теория космического туризма.
Коммерческое будущее
Впрочем, и Гехлих, и Лессер согласны с тем, что космический туризм — уже реальность.
Все началось в 2001 году, когда американец Деннис Тито заплатил Российскому космическому агентству за семидневное пребывание на МКС, как сообщалось, 20 млн долларов.
Некоторые страны уже готовятся к будущему, которое открывает перед ними эта индустрия: например, в США строятся 10 коммерческих космопортов.
Эрик Сталлмер Stallmer, президент Федерации коммерческих полетов в космос и, возможно, самый громкий сторонник проекта Aurora Station, подчеркивает, что в Соединенных Штатах уже существует законодательство (Commercial Space Launch Competitive Act), принятое в 2016 году, регулирующее такие вопросы, как ответственность, риск, компенсация и т.д.
Собственно говоря, ни Гехлиха, ни Лессера нельзя назвать скептиками — оба скорее придерживаются позиции "поживем — увидим" в отношении того, смогут ли фирмы космического туризма сдержать свои обещания и как они это сделают.
Что предстоит еще определить — так это требования безопасности и конструирования, предъявляемые к "гражданскому" космическому кораблю.
Бангер утверждает, что "Аврора", с учетом использования новейших технологий, более простых систем управления и меньших размеров (что важно в случае определения вероятности столкновения с метеоритом), - безопасней, чем МКС.
Однако даже он признает, что пока "Аврора" не взлетит, никто ни от чего не застрахован.
Опасность планирования
И тут встают еще несколько вопросов — возможно, даже более важных: откуда запускать "Аврору" и где, в каком регионе планеты потом искать туристов, вернувшихся из космоса.
Да и вообще: эта индустрия пока такова, что назначать конкретные даты — дорога, ведущая к разочарованию.
Virgin Galactic, например, которая в декабре осуществила свой первый успешный тестовый запуск и возвращение аппарата, по-прежнему отстает на девять лет от ранее намеченного графика.
SpaceX и Blue Origin пока только испытывают свои корабли, а XCOR Aerospace в 2017 году объявила о банкротстве.
Так что существует вполне реальная вероятность того, что некоторые из кандидатов на полет к орбитальной гостинице, которым уже сейчас немало лет, станут просто слишком старыми для космоса или же состояние их здоровья изменится не в лучшую сторону к тому времени, когда отель "Аврора" зажжет свои огни на околоземной орбите.
Сборка модуля Aurora Station еще и не начиналась.
Космические опасности
И еще кое-что важное о здоровье. В случае с Aurora Station те, кто страдает (хотя бы и в самой малой степени) клаустрофобией, должны сто раз подумать, прежде чем решиться на бронирование места в космическом номере. Номере длиной в 43.5ft и 14.1ft в диаметре (и окошко там не откроешь).
Важное замечание для любителей селфи: при низкой гравитации ваши лица будут выглядеть не очень здорово.
Важное замечание для любителей селфи: при низкой гравитации ваши лица будут выглядеть не очень здорово.
Да и тошнить вас, вероятнее всего, будет, пока ваш желудок не приспособится к невесомости.
Долгое нахождение в условиях низкой гравитации ослабляет кости и изменяет структуру глазного яблока настолько, что это может повлиять на зрение.
Туристам, прилетевшим всего на 12 дней, вряд ли стоит беспокоиться, а вот обслуживающего отель персонала это наверняка коснется.
К счастью, микрогравитация не влияет негативно на менструальный цикл (хотя дефицит места для хранения предметов санитарии и ограниченность запасов воды могут подтолкнуть женщин к использованию таблеток).
Известно, что НАСА, например, по ряду объективных причин (природа не подготовила человека к половому акту в невесомости) призывает астронавтов воздерживаться от секса в полете, и руководство проекта "Аврора" вряд ли сделает исключение для туристов — так что этот элемент романтической поездки на орбиту выпадает.
Что более тревожит, так это заряженные частицы, проникающие в кабину. Потенциально космическая радиация, от которой корабль полностью не изолирован, может повредить ДНК человека.
В прошлом астронавты сообщали о том, что видели вспышки света — исследователи считают, что это могли быть космические лучи, попадающие в зрительные нервы или зрительную кору головного мозга.
Когда откроется граница
"Космическую миссию, в частности - коммерческий полет, нельзя осуществлять на основе принципа "давайте попробуем, а там видно будет", - предупреждает Гехлиг.
"Космические корабли должны быть безопасны, их запуски — не представлять угрозы окружающей среде, и, наконец, вся эта операция должна быть экономически оправданна, доходна".
Как отмечает Лессер, космический туризм — часть естественного прогресса, который не способна остановить (а только затормозить) даже враждебная среда,в которой происходит исследование безвоздушного пространства.
"Всего 30 лет назад Антарктика казалась чем-то недоступным, невозможным для изучения, - подчеркивает он. - А сейчас люди постоянно туда отправляются. Перед нами все время открываются новые границы, и космос — лишь самая последняя из них, которую предстоит открыть".
Однако когда именно откроется эта граница, точно сказать никто не может.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.