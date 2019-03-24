Минкультуры выделит на реставрацию интерьера церкви 9000 евро

Церковь Святого Маврития в Хальяла принадлежит к Эстонской евангеличсеской лютеранской церкви. Построенная в 14 столетии церковь Хальяла является одной из достопримечательностей эстонской средневековой архитектуры: сооружение было церковью-крепостью с сигнальной башней и наблюдательным постом для замка в Раквере, роль защиты от неприятеля выполняла восьмиэтажная башня с бойницами. В башне превалирует псевдоготический стиль, алтарная живоись выполнена в барочном стиле, интерьер башни украшен многочисленными церковными элементами.

В свое время церковь была поставлена на важном скрещенье дорог: от шоссе Таллинн-Нарва дороги ведут из Раквере к северному побережью, в том числе в порт Тоолсе. Церкви Хальяла подчинялись церкви в Тоолсе, Кясму, Пихляспяэ и Вяйнопяэ.

Первая построенная в 13 веке в Хальяла церковь была деревянной, свой нынешний облик церковь обрела в конце 14 века. Высота восьмиэтажной башни составляет 34 метра.