Вс, 24.03.2019
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Дети не поделили мячик. Пришедшие на подмогу родители устроили массовую драку

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Мяч. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aleksandar Varbenov / PantherMedia / Aleksandar Varbenov

На одной из детских площадок в немецком городе Райнбёллен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в субботу, 23 марта, малыши поругались из-за мячика. Подоспевшие на подмогу чадам родители тоже не смогли поделить игрушку мирным путем, передает Deutsche Welle.

В результате завязавшейся драки несколько человек получили легкие травмы, сообщает полиция в воскресенье, 24 марта.

Инцидент произошел недалеко от местной школы. Полиция, которую вызвали прохожие, разняла дерущихся взрослых и запретила им в будущем появляться вблизи учебного заведения. Кроме того, на участников потасовки были заведены дела по статье о причинении телесных повреждений.

Сколько конкретно человек оказались замешаны в драке, полиция пока не сообщила.

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