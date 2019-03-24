Галерея: в Выру почтили память жертв мартовских депортаций

На выруской железной дороге в воскресенье почтили память жертв мартовских депортаций, когда советская власть выслала из Вырумаа в Сибирь 1654 человек. Всего в марте 1949 года из Эстонии в Сибирь были высланы более 22 000 человек, передает Lõuna-Eesti Postimees.
"Что может быть ужаснее, чем когда рано утром тебя высылают из собственного дома? Неизвестно куда и насколько далеко", - сказал председатель Memento Võrumaa Ühendus Сильвер Сильд собравшимся, которых было почти полсотни.
Всего 25-29 марта 1949 в ходе насильственного выселения из Вырумаа в Сибирь были сосланы 1654 человек, 500 из них были несовершеннолетними. К ним следует прибавить еще около тысячи человек, которых арестовали, убили или позднее сослали в Сибирь.
Самый старый человек из сосланных из Вырумаа - Минна Росма из деревни Караски, волость Кыллесте, которая в день депортации была 91-летней. Самым старым мужчиной был 90-летний Яан Партс из волости Урвасте.
Для того, чтобы почтить память сосланных, на вокзале Выру открылась выставка Аве Таавети Tsiber tarõn, где можно посмотреть фотографии видов Красноярского края, который был местом назначения многих сосланных. Выставка является частью общеэстонской художественной программы "Сибирское детство" (Siberi lapsepõlv) и будет открыта до 14 июня.