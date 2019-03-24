Галерея: в Выру почтили память жертв мартовских депортаций

"Что может быть ужаснее, чем когда рано утром тебя высылают из собственного дома? Неизвестно куда и насколько далеко", - сказал председатель Memento Võrumaa Ühendus Сильвер Сильд собравшимся, которых было почти полсотни.

Всего 25-29 марта 1949 в ходе насильственного выселения из Вырумаа в Сибирь были сосланы 1654 человек, 500 из них были несовершеннолетними. К ним следует прибавить еще около тысячи человек, которых арестовали, убили или позднее сослали в Сибирь.

Самый старый человек из сосланных из Вырумаа - Минна Росма из деревни Караски, волость Кыллесте, которая в день депортации была 91-летней. Самым старым мужчиной был 90-летний Яан Партс из волости Урвасте.